تحدث عضو الكونغرس الأمريكي داريل عيسى باستخفاف عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قناة "فوكس بيزنس"، وقال إنه "في الوضع الحالي، فإن سلطات كييف ستنهار بسرعة".

وقال عيسى في محادثة مع مذيع تلفزيوني: "لحسن الحظ، الرئيس زيلينسكي غير حاضر في إحاطتنا الإعلامية السرية، حيث قيل مرارا وتكرارا أنه ليس لديه فرصة".

واعترف عضو الكونغرس أيضا بأن "مساعدة السلطات الأمريكية الآن في الواقع لا تجلب أي فائدة حقيقية لأوكرانيا".

وأضاف: "العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا غير معقولة".

المصدر: "نوفوستي"