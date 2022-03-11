مقتل 10 مدنيين على الأقل بهجوم على منجم ذهب في بوركينا فاسو

قتل عشرة أشخاص على الأقل بهجوم شنه جهاديون على منجم تقليدي للذهب شمال بوركينا فاسو، وفق وكالة "فرانس برس".

وصرّح مصدر أمني لـ"فرانس برس"، أن "عناصر من الجماعات الإرهابية المسلحة هاجمت مساء الخميس قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر موقع التعدين في توندوبي" قرب الحدود مع النيجر.

وقال المصدر ذاته إن الهجوم خلف "ما لا يقل عن عشرة قتلى، جميعهم عمال في موقع التنقيب عن الذهب".

من جهته، قال أحد سكان البلدة لوكالة ذاتها، إن "عدد القتلى يبلغ 14"، موضحا أن "جرحى توفوا متأثرين بجروحهم بعد نقلهم إلى مراكز طبية".

المصدر: أ ف ب