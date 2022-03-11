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شولتس: لا ينبغي قطع خيط التفاوض مع روسيا حول أوكرانيا

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شولتس: لا ينبغي قطع خيط التفاوض مع روسيا حول أوكرانيا
Globallookpress Kay Nietfeld
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس عقب قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا ينبغي قطع خيط التفاوض مع روسيا حول أوكرانيا.

وقال شولتس: "لا يمكننا قطع خيط التفاوض. أهم شيء هو إسكات صوت السلاح".

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وأضاف: "من الجيد وجود مفاوضات، لكنها لا يجب ألا تطول بينما تدمر الأسلحة كل يوم حياة الناس ومبانيهم وبنيتهم التحتية وأحلامهم".

وتابع: "لن نتخذ قرارات بالنيابة عن الأوكرانيين. عليهم أن يعرفوا بأنفسهم من وجهة نظرهم ما هو الشيء الصائب من أجل بلادهم في ظل هذا الوضع الخطير".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أمس الخميس تطورات الوضع حول أوكرانيا. 

المصدر: وكالات

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