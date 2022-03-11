دراغي: لا نعيش في اقتصاد حرب لكن علينا الاستعداد له

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده لا تعيش في ظل اقتصاد الحرب، مشيرا رغم ذلك إلى ضرورة الاستعداد لمثل هذه الظروف، ولاسيما على صعيد الإمدادات الغذائية.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي في فرساي بفرنسا اليوم الجمعة، إثر اختتام أعمال المجلس الأوروبي إن "بعض الإنذارات التي رأيتها في الصحف مبالغ فيها إلى حد كبير، التحضير لا يعني أنها أمور يجب أن تحدث وإلا سنكون في حالة اقتصاد حرب بالفعل، مع التقنين المترتب عليه".

وبشأن العقوبات أضاف: "لا أعتقد أنني أرى حتى الآن على الأقل خطر توسع رقعة الصراع الدائر بأوكرانيا ليشمل دولا مثل جورجيا ومولدوفا وهذا هو السبب أيضا في أن العقوبات ثقيلة وصارمة فكلما زادت ثقلا قل خطر اتساع الصراع العسكري".

المصدر: وكالة "آكي"