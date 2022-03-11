الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير الكماليات إلى روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيحظر تصدير جميع السلع الكمالية من دوله إلى روسيا.

وجاء في البيان: "سنحظر تصدير جميع السلع الكمالية الأوروبية من بلداننا إلى روسيا، الأمر الذي سيمثل ضربة قوية للنخبة الروسية".

وأضافت: "الذين يدعمون العملية الروسية في أوكرانيا لا ينبغي أن يكونوا قادرين على ممارسة أسلوب حياتهم المعتاد".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنه من المتوقع تبني حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا السبت المقبل.

من جهته، أشار مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن "الغرب أخطأ في العلاقات مع روسيا، وبالوعود التي قطعها لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو".

وقال: "الاتحاد الأوروبي فرض الحد الأقصى من العقوبات المالية ضد روسيا".

المصدر: "نوفوستي"