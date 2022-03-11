رئيس صربيا يتعهد بمعاقبة مواطني بلاده الذين سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن مواطني صربيا الذين سيتوجهون إلى أوكرانيا أو دول أخرى للقتال فيها، سيعاقبون وفق القانون.

وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور بلغراد، اليوم الجمعة: "في ما يخص المتطوعين في منطقة النزاع بأوكرانيا، حيث استدعى الطرفان المتطوعين، فإن التشريعات الجنائية الصربية، التي سنقوم بتشديدها، تنص على معاقبة المشاركين في أي نزاعات غير مرتبطة بحماية وحدة أراضي صربيا".

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وأضاف أن "جميع من يعتقدون أنهم يجب أن يشاركوا في حروب ما، سنعاقبهم بشكل صارم وفق القانون والدستور".

وقال فوتشيتش إنه ناقش مع الوزيرة الألمانية الوضع في المنطقة وتطورات الأحداث في أوكرانيا، وفسر موقف بلاده إزاء تلك الأحداث.

المصدر: نوفوستي