موقع إسرائيلي: بينيت نصح زيلينسكي بقبول اقتراح بوتين لإنهاء الحرب

قال مسؤول رفيع في الحكومة الأوكرانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نصح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن الاقتراح يتضمن سلسلة طويلة وصعبة من التنازلات من أوكرانيا.

وحسب الموقع العبري قال بينيت: "لو كنت مكانك، كنت سأفكر في حياة شعبي وأقبل العرض".

وتابع قائلا إن زيلينسكي رفض النصيحة، حيث صرح مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية بأن "بينيت عرض علينا الاستسلام وليس لدينا نية للقيام بذلك".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن النصيحة التي وجهه بينيت للرئيس الأوكراني جاءت خلال محادثة هاتفية بينهما يوم الثلاثاء.

وأشار المسؤول الحكومي الأوكراني الكبير إلى أن زيلينسكي كان محبطا للغاية ومتألما شخصيا من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة لأنه يهودي.

وشدد المسؤول الحكومي الأوكراني الكبير على أن زيلينسكي يشعر أنه استنفد تقريبا محاولات التأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية من خلال القنوات السياسية ويريد الآن الانتقال مباشرة إلى التحدث إلى الجمهور الإسرائيلي وكان هذا هو سبب طلبه التحدث أمام الكنيست.

وذكر في السياق أنه وفي هذه المرحلة لا يبدو أن خطاب زيلينسكي في الكنيست مطروحا على طاولة رئيس الكنيست أو وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس الوزراء بينيت، مشيرا إلى أن أسباب "التجديد" أو "العطلة" هي مجرد أعذار.

هذا وأوضح كاتب المقال أن مكتب رئيس الوزراء بينيت نفى ذلك.

ברייקנג: בנט המליץ לזלנסקי: קח את ההצעה של פוטין לסיום הלחימה; בכיר בממשלת אוקראינה: "ראש ממשלת ישראל הציע לנו להיכנע". בלשכת רה"מ מכחישים. כל הפרטים בכתבה שלי ב-@WallaNewshttps://t.co/C0vmErp1TI — Barak Ravid (@BarakRavid) March 11, 2022

المصدر: موقع "والا" العبري