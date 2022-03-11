غانتس يوجه باعتقال مستوطن لعلاقته باعتداءات على فلسطينيين وناشطين إسرائيليين

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمرا باعتقال مستوطن إداريا مشتبه بالمشاركة في اعتداءات على فلسطينيين وناشطين إسرائيليين تابعين لمنظمة حقوقية.

وأصدر غانتس أمر الاعتقال ضد المستوطن لمدة شهرين، وذلك بعد أن زعمت النيابة العامة الإسرائيلية أنها لم تنجح في إعداد لائحة اتهام ضده.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطن معتقل لدى الشاباك منذ 3 أسابيع، وأنه مشتبه بإحراق سيارات والاعتداء على ناشطين من منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"،

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتلعت في 21 يناير الماضي، نحو 300 شتلة زيتون في أراضي قرية دير شرف غربي مدينة نابلس، واعتدت بالضرب على ناشطين من المنظمة الحقوقية، في قرية بورين جنوبي نابلس، كانوا جاؤوا بهدف التضامن مع الفلسطينيين، وأصيب 8 منهم بجروح.

المصدر: "عرب 48"