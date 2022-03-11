الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون فجروا أحد مباني معهد الفيزياء والتكنولوجيا في خاركوف

اتهمت وزارة الدفاع الروسية مسلحين أوكرانيين بتفجير أحد مباني معهد الفيزياء والتكنولوجيا في مدينة خاركوف، لإخفاء أنشطة بحثية نووية مورست هناك.

وفيما يلي أهم ما جاء في موجز صحفي جديد عقده ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة بشأن مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

الدفاع الروسية: مسلحون من فيالق الدفاع الإقليمي دبروا استفزازا نازيا جديدا بتفجير أحد مباني معهد الفيزياء والتكنولوجيات في خاركوف بهدف إخفاء أنشطة بحثية نووية مورست هناك، وما يصل 50 موظفا في المعهد قد يكونون تحت أنقاض المبنى

الدفاع الروسية: مسلحون يخفون في قبو مدرسة فنون في خاركوف جثث مواطنين قتلوا خلال عملية عقابية استهدفت الذين رفضوا دعم نظام كييف

الدفاع الروسية: حكومة كييف منعت رؤساء البلديات من إجراء أي اتصالات مع الجانب الروسي، خصوصا بشأن فتح ممرات إنسانية وتعدم كل من يختلف في الرأي رميا بالرصاص

الدفاع الروسية: روسيا فتحت 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول إلى روسيا وباتجاه الغرب عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: أوكرانيا وافقت على فتح ممرين فقط من الممرات الإنسانية المقترحة، وكلاهما ليس باتجاه روسيا

الدفاع الروسية: أكثر من 23 ألف شخص أعربوا عن رغبتهم في الإجلاء إلى روسيا خلال آخر 24 ساعة وبلغ العدد الإجمالي 2.6 مليون شخص

الدفاع الروسية: 1671 طنا من البضائع الإنسانية تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 212 عملية إنسانية

الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني أفشل عملية لإجلاء المدنيين من مدينة إيزيوم، وعلى الرغم من أن مسار الإجلاء كان مقترحا من قبله وتم تلغيم الطرق وقصفها من قبل وحدات الدفاع الإقليمي الأوكرانية

الدفاع الروسية: إجلاء 34.5 ألف شخص منهم 3.6 ألف طفل من منطقة القتال خلال آخر 24 ساعة دون مشاركة الجانب الأوكراني، والعدد الإجمالي يبلغ 223 ألف شخص منهم 50 ألف طفل

الدفاع الروسية: العسكريون الروس ضمنوا أمن قافلة مساعدات إنسانية من مدينة إينيرغودار إلى مدينة زاباروجيا كما تم إجلاء أكثر من 62 ألف لاجئ من سومي

الدفاع الروسية: أوكرانيا وافقت على 2 فقط من المسارات الإنسانية المقترحة، وليسا باتجاه روسيا

الدفاع الروسية: كييف منعت رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا، "كل من يخالفون في الرأي قتلوا بالرصاص"

الدفاع الروسية: شن القوميون في مدينة سومي مداهمات على المنازل تحت التهديد بالقتل، ونهبوا الطعام والوقود والزيوت والمعدات

الدفاع الروسية: خيار الإخلاء من فولنوفاخا الذي اقترحته أوكرانيا يضع كييف في موقف سخيف لأنها تحت سيطرة قوات دونيتسك

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستغل "فترة التهدئة" لإعادة تجميع صفوفها والانتقال إلى مواقع أكثر فائدة

الدفاع الروسية: القوات الروسية لا تشكل خطرا على الملاحة في بحري آزوف والأسود

الدفاع الروسية: ماريوبول محاصرة والطرق ملغمة من قبل القوميين والمسلحون يطلقون النار عشوائيا مما يجبر الناس على البقاء في منازلهم

الدفاع الروسية: هناك أكثر من 50 سفينة أجنبية في موانئ أوكرانيا لا يمكنها المغادرة بسبب ارتفاع خطر الألغام البحرية.

المصدر:RT