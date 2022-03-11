منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعرب عن قلقها لتهديد الإرهاب الكيميائي

أعربت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها لتهديد الإرهاب الكيميائي، مشددة على التزامها بعالم خال من الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان مشترك عن الدول الأعضاء في المنظمة نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تعرب الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بصفتها دولا مسؤولة وأطرافا في اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، عن قلقها البالغ إزاء تهديدات الإرهاب الكيماوي".

وأضافت: "تعلن المنظمة بحزم أيضا، عن التزامها بعالم خال من الأسلحة الكيماوية".

وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمس الخميس، أن موسكو طلبت انعقاد مجلس الأمن الدولي الجمعة لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وقال: "طلبت البعثة الروسية اجتماع مجلس الأمن الدولي في 11 مارس لبحث الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا".

من جهته، أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وأضاف: "روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف".

المصدر: "تاس"