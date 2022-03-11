وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skq7
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "بمبادرة من الجانب التركي جرت محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار".
وأضاف: "جرى خلال المحادثات بحث الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط".
وتابع: "أولى وزيرا الدفاع اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك عن المدن الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا".
المصدر: وزارة الدفاع الروسية