وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "بمبادرة من الجانب التركي جرت محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار".

وأضاف: "جرى خلال المحادثات بحث الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط".

وتابع: "أولى وزيرا الدفاع اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك عن المدن الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية