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وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط

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وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط
وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "بمبادرة من الجانب التركي جرت محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار".

وأضاف: "جرى خلال المحادثات بحث الوضع  في أوكرانيا والشرق الأوسط".

وتابع: "أولى وزيرا الدفاع اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك عن المدن الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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