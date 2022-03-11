 
مباشر

الجيش الباكستاني يقضي على 4 مسلحين في وزيرستان

أخبار العالم

الجيش الباكستاني يقضي على 4 مسلحين في وزيرستان
Gettyimages.ru
الجيش الباكستاني يقضي على 4 مسلحين في وزيرستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skq0

نفذ الجيش الباكستاني عمليتين أمنيتين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان نتج عنها مقتل أربعة مسلحين ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش يوم الخميس، بأن قوات الأمن حاولت اعتقال المسلحين لكنهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على قوات الأمن ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن العمليتين نفذتا بناء على معلومات استخباراتية لتعقب المسلحين في أنحاء باكستان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا