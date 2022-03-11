الجيش الباكستاني يقضي على 4 مسلحين في وزيرستان

نفذ الجيش الباكستاني عمليتين أمنيتين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان نتج عنها مقتل أربعة مسلحين ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش يوم الخميس، بأن قوات الأمن حاولت اعتقال المسلحين لكنهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على قوات الأمن ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن العمليتين نفذتا بناء على معلومات استخباراتية لتعقب المسلحين في أنحاء باكستان.

المصدر: وكالات