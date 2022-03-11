وفاة.. وأضرار واسعة النطاق جراء إعصار "غومبي" في موزمبيق

AFP آثار إعصار سابق في موزمبيق ـ أرشيف

توفى شخص على الأقل في إعصار "غومبي" الذي ضرب شمال موزمبيق ورافقته رياح عنيفة وأمطار غزيرة، إضافة إلى أضرار واسعة النطاق في المنازل والبنية التحتية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شهود أن الإعصار، وهو الأحدث في سلسلة ضربت منطقة جنوب إفريقيا من المحيط الهندي، وصل إلى اليابسة في مقاطعة نامبولا خلال وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث أطاح بالأشجار ودمر أسطح المنازل والمباني العامة.

وتعرض أحد سكان مدينة نامبولا للصعق بالكهرباء بسبب سقوط كابل كهرباء عندما كان يحاول تأمين سقف منزله، وفقًا لتقرير نشره تلفزيون موزمبيق ميرامار.

كذلك تعطلت خدمات الكهرباء والماء والهاتف المحمول، ما جعل الاتصال صعبا.

كما انقطعت خدمة الكهرباء والماء منذ صباح اليوم، إضافة إلى تذبذب شبكة الهاتف، حسبما ذكر صحفي محلي للوكالة، وقال إن المدينة مشلولة والمنشآت التجارية والمؤسسات العامة مغلقة.

شركة الطيران الوطنية الموزمبيقية "لام" ألغت رحلاتها من وإلى مدن نامبولا وناكالا وكليماني وبيمبا.

وأعلن المعهد الوطني لإدارة الكوارث، أن المعونات الغذائية التي كانت مخصصة للتوزيع في المناطق المتضررة تضررت بسبب الأمطار بعد أن تطايرت أسقف المستودعات.

ووفقا لمعهد الأرصاد الجوية في موزمبيق فقد ضعف الإعصار قليلا، بعد أن ضرب البر الرئيسي.

المصدر: "أسوشيتد برس"