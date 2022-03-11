أردوغان: نظام الأمم المتحدة الحالي ليس عادلا ولا مقبولا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقاده بأن الأزمة في أوكرانيا كشفت عن فشل مجلس الأمن وأنه لا بد من إصلاح نظام الأمم المتحدة الحالي الذي وصفه بـ"غير العادل" و"غير المقبول".

وقال أردوغان اليوم الجمعة في كلمة ألقاها أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن "مليوني لاجئ أوكراني انضموا لقائمة ​اللاجئين​ حول العالم، لتزداد التحديات الدولية"، معتبرا أنه لو حرك العالم ساكنا تجاه ما وصفه بـ"احتلال شبه جزيرة القرم" عام 2014، "لما حدث ما نشاهده اليوم".

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وتابع أردوغان أن "​أوكرانيا​ و​روسيا​ دولتان جارتان وصديقتان، و"نأسف لوقوع حرب ونحن أكثر الدول تضررا"، وأشار إلى أنه "أجرى اتصالات دبلوماسية مكثفة مع نحو 30 قائد دولة وحكومة، لإحلال الأمن والاستقرار في أوكرانيا"، مضيفا أن "جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه".

وأكد أردوغان أنه "النظام الدولي الذي يكون فيه مصير193 دولة عضو في الأمم المتحدة بيد 5 دول فقط، ليس عادلا ولا مقبولا، وينبغي إصلاحه​"، وقال: "نريد منظومة أممية تراعي مصالح جميع دول العالم وليس الدول الخمس فقط".

وأضاف: "عندما نقول إن العالم أكبر من خمس دول، فإننا نحاول حماية الحقوق والمصالح المشتركة للبشرية جمعاء، ولا نفعل ذلك انطلاقا من مصلحة بلادنا".

المصدر: وكالات