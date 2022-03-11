مصدر: محاولات واشنطن للإخلال بانتفاع طهران الاقتصادي من رفع العقوبات تعد عقدة رئيسية بمحادثات فيينا

قال مصدر مقرب من محادثات فيينا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن محاولات الولايات المتحدة للإخلال بانتفاع إيران الاقتصادي من رفع العقوبات تعد العقدة الرئيسية في محادثات فيينا.

وأضاف المصدر أن "القضية الأساسية في محادثات فيينا هي فرض العقوبات على الأشخاص والشركات والمؤسسات التي تلعب دورا فعالا في انتفاع إيران الاقتصادي من أي اتفاق".

وتابع: "منذ بداية المفاوضات، طالبت إيران بشطب أسامي هؤلاء من القائمة الحمراء المزعومة، لكن الجانب الأمريكي أجل هذا الموضوع و تراجع عنه مرارا باستخدم أساليب مختلفة كما ربطه بقضايا خارج نطاق الاتفاق النووي".

وأردف: "سواء في الموقف الرسمي الإيراني المعلن أو في المفاوضات مع مجموعة "4+1"، تم إبلاغ الغرب والأمريكان أنه لن يكون هناك اتفاق دون رفع هذه العقوبات".

وقال المصدر: "يبدوا أن الولايات المتحدة وبدلا من التركيز على اتخاذ القرار السياسي اللازم لعقد الصفقة، ضيعت وقتها على العمليات النفسية".

وختم قوله: "واشنطن تعلم أنها بحاجة إلى الاتفاق أكثر من أي طرف آخر، والإخلال بالمفاوضات والعمليات النفسية ستضر بهم بالدرجة الأولى".

المصدر: RT