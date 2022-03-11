أردوغان: لا يجوز التهجم على ممثلي الثقافة الروسية 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه لا يجوز بتاتا التعدي على المواطنين وممثلي الثقافة الروسية، ووصف الهجمات عليهم بغير المقبولة على الإطلاق.

وأضاف الرئيس التركي خلال حفل افتتاح المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "الإجراءات الفاشية ضد الأشخاص من أصل روسي وضد ممثلي الثقافة الروسية الذين يعيشون في العالم الغربي، غير مقبولة بتاتا. انظروا إلى الوضع، عندما يتم طرد قائد أوركسترا روسي في ألمانيا لأنه صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل هذا هراء؟ أعمال دوستويفسكي محظورة. هل هذا هراء؟".

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في يوم أمس انتقد الرئيس التركي كذلك هذه التصرفات، ووصفها بالفاشية وقارن ما يحدث بـ "تصيد الأشباح".

في 6 مارس، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السفارات الروسية تتعرض لهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعيش كما في حالة حصار.

ووفقا لها، يتلقى الأطفال والنساء وموظفو البعثات الخارجية الروس، وكذلك معظم ممثلي الثقافة الروس رسائل تهديد مختلفة.

المصدر: تاس