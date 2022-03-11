بوتين: تخطي العقوبات سيجلب الفائدة في المحصلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على قناعة من أن التغلب على المشاكل التي تسببها العقوبات، سيجلب الفائدة لكل من روسيا وبيلاروس في نهاية المطاف.

وأضاف بوتين، في اجتماع في الكرملين اليوم مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "وعلى العكس من ذلك، سنكتسب المزيد من الكفاءات، والمزيد من الفرص للشعور بالاستقلالية، وفي النهاية سيكون كل ذلك مفيدا لنا، كما كان في السنوات السابقة".

ووفقا للرئيس الروسي، كانت هناك دائما محاولات لكبح جماح التنمية في روسيا وبيلاروس، وأعرب عن ثقته بأن الدولتين ستتغلبان على هذه الصعوبات.

وأعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن فترة العقوبات تعتبر فرصة لتعزيز سيادة الدولتين الاقتصادية والتكنولوجية.

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من جانبه قال رئيس بيلاروس إن جميع العقوبات الغربية ضد مينسك وموسكو غير شرعية، ووصفها ببساطة بأنها "مثيرة للاشمئزاز".

وأضاف: "كنا دائما تحت العقوبات، وهي باتت اليوم أكثر شدة وضخامة ولكننا اعتدنا على رزالة الغرب. لماذا اعتبر ذلك رزالة، لأن كل هذا غير مشروع وغير قانوني وينتهك جميع الاتفاقيات الدولية".

وأكد لوكاشينكو على أن العقوبات الغربية هي "وقت الفرصة" بالنسبة لروسيا وبيلاروس.

وشدد لوكاشينكو على أن سكان الاتحاد السوفيتي خضعوا للعقوبات وتطوروا بشكل طبيعي.

المصدر: تاس