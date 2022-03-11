 
مباشر

رئيس فنلندا يتصل بزيلينسكي قبل محادثة مقررة مع بوتين

أخبار العالم

رئيس فنلندا يتصل بزيلينسكي قبل محادثة مقررة مع بوتين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skoj

قبل محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت مقررة اليوم الجمعة، ناقش الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الوضع في أوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، حسب إفادة من مكتب الرئاسة الفنلندية.

إقرأ المزيد
بيسكوف: بوتين وماكرون يتحدثان
بيسكوف: بوتين وماكرون يتحدثان "كل يومين تقريبا"

وقال بيان بهذا الشأن: ناقش الرئيسان الوضع مع الحرب في أوكرانيا، ودعم ومساعدة فنلندا. وتمثلت المواضيع الأكثر أهمية في ضرورة ضمان الإخلاء الآمن للمدنيين عبر الممرات الإنسانية وأمن المنشآت النووية. واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات في وقت لاحق. اليوم، سيجري الرئيس نينيستو محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا