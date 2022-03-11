رئيس فنلندا يتصل بزيلينسكي قبل محادثة مقررة مع بوتين

قبل محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت مقررة اليوم الجمعة، ناقش الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الوضع في أوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، حسب إفادة من مكتب الرئاسة الفنلندية.

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وقال بيان بهذا الشأن: ناقش الرئيسان الوضع مع الحرب في أوكرانيا، ودعم ومساعدة فنلندا. وتمثلت المواضيع الأكثر أهمية في ضرورة ضمان الإخلاء الآمن للمدنيين عبر الممرات الإنسانية وأمن المنشآت النووية. واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات في وقت لاحق. اليوم، سيجري الرئيس نينيستو محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

المصدر: نوفوستي