تظاهرة في فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين

بدأت الاحتجاجات في فرنسا ضد ارتفاع أسعار البنزين، وشارك في المظاهرة اليوم الجمعة، نحو 50 متظاهرا.

وحسب المعلومات، قطع المتظاهرون عمل مصفاة النفط المحلية لبعض الوقت. وبعد تدخل الشرطة أعيد العمل في المصفاة.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن ارتفاع أسعار الوقود يجبر الفرنسيين على خلط البنزين بالكحول، ونقلت عن إحدى العاملات في محطات الوقود قولها إن السائقين كانوا يملأون خزاناتهم في بداية الشهر دون تردد، لكنهم اليوم يحاولون عدم دفع أكثر من 30-50 يورو.

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته ستكشف قريبا عن إجراءات لمساعدة الأسر التي تواجه ارتفاع أسعار الوقود، وأشار إلى أن الحكومة أنفقت بالفعل 20 مليار يورو سنويا للتخفيف من تكاليف البنزين والطاقة.

وأضاف: "لن أسمح لأي شخص أن يقول إن الحكومة لم تفعل أي شيء".

وأظهرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في الأيام الماضية تقلبات حادة، بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.

وجاء الارتفاع وسط مخاوف من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالأوضاع عبر أوكرانيا، علما أن شركة "غازبروم" الروسية أكدت أن إمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا تستمر بشكل طبيعي.

المصدر: RT