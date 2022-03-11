بوتين يرسل برقية تهنئة لرئيسة هنغاريا المنتخبة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة كاتالين نوفاك على انتخابها رئيسة لهنغاريا، وأعرب عن أمله في أن تستمر العلاقات بين البلدين في التطور.

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وقال بوتين في برقية تهنئة نشر الكرملين نصها على موقعه الإلكتروني: "أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة على انتخابكم رئيسة لهنغاريا. آمل أن تساهم أنشطتكم كرئيسة في مواصلة تطوير العلاقات الروسية الهنغارية ذات المنفعة المتبادلة. أتمنى لكم التوفيق والصحة الجيدة والازدهار".

وأصبحت كاتالين نوفاك البالغة من العمر 44 عاما، أول امرأة في التاريخ تتولى رئاسة هنغاريا. وحتى وقت قريب كانت تشغل منصب وزيرة شؤون الأسرة، ورشحها حزب FIDES الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

المصدر: "نوفوستي"