إيران تعلن موقفها من "تعليق" المفاوضات النووية في فيينا

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على "تعليق" المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، مؤكدة أنها لن تدع أي "عامل خارجي" يؤثر على رغبتها بإنجاح المفاوضات.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاجه، عبر "تويتر": "لن يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي".

Pause in #ViennaTalks could be a momentum for resolving any remaining issue and a final return.



Successful conclusion of talks will be the main focus of all.



No external factor will affect our joint will to go forward for a collective agreement. https://t.co/pAb0lzGjhd — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) March 11, 2022

وأضاف: "إن توقف المباحثات قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية وتحقيق العودة النهائية"، معتبرا أن "الاختتام الناجح للمحادثات سيكون هو المحور الرئيسي للجميع".

وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن اليوم، الحاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي.

المصدر: RT