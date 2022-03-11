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إيران تعلن موقفها من "تعليق" المفاوضات النووية في فيينا

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إيران تعلن موقفها من
Globallookpress
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على "تعليق" المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، مؤكدة أنها لن تدع أي "عامل خارجي" يؤثر على رغبتها بإنجاح المفاوضات.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاجه، عبر "تويتر": "لن يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي".

وأضاف: "إن توقف المباحثات قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية وتحقيق العودة النهائية"، معتبرا أن "الاختتام الناجح للمحادثات سيكون هو المحور الرئيسي للجميع".

وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن اليوم، الحاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي.

المصدر: RT

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