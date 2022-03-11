بيسكوف: روسيا ستتخذ الإجراء اللازم إذا لم تمنع Meta دعوات استخدام العنف ضد الروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو ستتخذ إجراءات حاسمة إذا لم يمنع فيسبوك وإنستغرام، التابعان لشركة Meta، دعوات العنف ضد الروس، بما في ذلك العسكريون.

وأضاف ممثل الكرملين، معلقا على خبر يفيد بوجود خطط لدى Meta، للقيام بذلك، "هذه معلومات تحتاج حقا إلى تأكيد ودراسة بشكل دقيق جدا. أنا متأكد من أن الهيئات الروسية ذات العلاقة ستتابع الموضوع وإذا كان الأمر كذلك، فيجب فرض أشد الإجراءات لوقف نشاط هذه الشركة".

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في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مراسلات داخلية للشركة، أن فيسبوك وإنستغرام في بعض البلدان لن يحظرا دعوات المستخدمين للعنف ضد المواطنين الروس، ولا سيما العسكريين.

تنطبق التغييرات في سياسة الشركة، على أرمينيا وأذربيجان وهنغاريا، وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا، وبولندا وروسيا ورومانيا، وسلوفاكيا وأوكرانيا وإستونيا.

المصدر: تاس