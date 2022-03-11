على خلفية رسائل عن "زرع متفجرات".. الأمن يحتجز 8 مراهقين في روسيا وبيلاروس

تم احتجاز ثمانية أعضاء من تجمع بالإنترنت، أصغرهم يبلغ من العمر 13 عاما، في الاتحاد الروسي وبيلاروس كانوا قد بعثوا برسائل حول "زرع متفجرات" في رياض أطفال ومدارس ومراكز التسوق.

وأفادت هيئة الأمن الفدرالية الروسية بأن قوات الأمن حددت مجموعات تنظيمية، ضمت شبانا تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاما، يشتبه في قيامهم بسلسلة من البلاغات الكاذبة العمدية حول هجمات إرهابية وشيكة في الاتحاد الروسي وبيلاروس. ومن بين المعتقلين متزعمان اثنان مراهقان يبلغان من العمر 16 عاما من محافظة موسكو ومنطقة فيتيبسك في بيلاروس.

وقال بيان بهذا الشأن إن "هيئة الأمن الفيدرالية التابعة للاتحاد الروسي، قامت إلى جانب وزارة الداخلية ولجنة التحقيق التابعة الروسية، وبالتعاون مع استخبارات كي جي بي التابعة لجمهورية بيلاروس، على أراضي روسيا وبيلاروس، باحتجاز 8 أعضاء من تجمع في الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاما، متورطون في توزيع رسائل بريد إلكتروني مجهولة المصدر منذ ديسمبر 2021، مع تهديدات كاذبة عن روع متفجرات برياض أطفال ومدارس ومراكز تسوق ومرافق حكومية".

وأشير إلى أن القضايا الجنائية قد فتحت بموجب الجزء 2 من المادة 207 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن، كما أن الضرر الناجم يتكفل بتعويضه المذنب.

المصدر: نوفوستي