بيسكوف: لا يدور الحديث عن مشاركة متطوعين مدنيين روس في العملية الخاصة بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يجري النظر في اجتذاب متطوعين روس للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "تحدث وزير الدفاع سيرغي شويغو بشكل أساسي عن الذين تقدموا بطلبات من الشرق الأوسط، من سوريا. وبناء عليه، لم يكن هناك حديث عن المواطنين الروس".

وردا على سؤال توضيحي حول وجود مثل هذه الخطط، تابع بيسكوف: "لا أعرف أي شيء عنها".

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وردا على سؤال حول الغرض من جذب المتطوعين، أشار بيسكوف إلى أن "هناك عددا كبيرا من المرتزقة المأجورين الذين يأتون إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد جيشنا، وفي الوقت نفسه، يتم تلقي الطلبات من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في القتال الذي يعتبرونه نضالا من أجل التحرر الوطني".

المصدر: تاس