سفير أوكرانيا في إسرائيل: نشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل إن بلاده تشهد أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن كييف تتوقع من تل أبيب أن تنضم للعقوبات التي تفرضها دول الغرب على روسيا.

وطلب السفير يفغين كورنيتشوك، من إسرائيل أن ترسل المزيد من الأدوية والعتاد العسكري الدفاعي إلى بلاده، داعيا الشركات الإسرائيلية إلى وقف عملها وتعاونها مع روسيا.

وأشار إلى أن "الجيش الأوكراني يتصدى بقوة للغزو الروسي حيث قتل منذ نشوب الحرب 16 ألف جندي روسي"، على حد قوله.

هذا وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيتوجه مساء غد إلى دولتين لهما حدود مع أوكرانيا هما رومانيا وسلوفاكيا ويتفقد نشاطات أفراد وزارته الذين يساعدون اللاجئين والنازحين ويلتقي مع زعماء البلدين لمناقشة الوضع في أوروبا والعلاقات مع اسرائيل.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"