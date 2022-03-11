مصادر كورية جنوبية: بيونغ يانغ تعيد بناء أنفاق تحت أرضية في موقع نووي رئيسي

أكدت مصادر حكومية في كوريا الجنوبية أن هناك مؤشرات على أن جارتها الشمالية شرعت في إعادة بناء أنفاق تحت أرضية تم تدميرها سابقا في موقع "بانغي ري" للتجارب النووية.

وذكرت المصادر الحكومية لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية اليوم الجمعة أن هناك مؤشرات على أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء النفقين الثالث والرابع في الموقع النووي.

ووفقا لتقييمات المسؤولين في سيئول، يصعب على بيونغ يانغ إعادة بناء النفقين الأول (الذي استخدمته كوريا الشمالية في تجربتها النووية الأولى عام 2006) والثاني (الذي استخدم في خمس تجارب نووية تحت أرضية لاحقة) على وجه السرعة، لكن النفقين الثالث والرابع قد يكونا جاهزين للاستعمال من جديد عقب انتهاء أعمال إعادة البناء.

وكانت سلطات كوريا الشمالية قد أعلنت في مايو 2018 عن تدمير الأنفاق الأربعة في موقع "بانغي ري"، خلال مراسم جرت بحضور صحفيين أجانب كإشارة لحسن النية واستعداد بيونغ يانغ للتخلي عن ترسانتها النووية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تعزز فيه سيئول وواشنطن دفاعاتهما المتكاملة على خلفية إجراء كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق تجريبية منذ مطلع العام الجاري.

المصدر: "يونهاب"