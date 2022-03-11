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بيسكوف: روسيا سترد على عقوبات مجموعة السبع الجديدة "فور صدورها"

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بيسكوف: روسيا سترد على عقوبات مجموعة السبع الجديدة
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو سترد على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا التي تعدها دول مجموعة السبع "فور صدورها".

ورد بيسكوف بشكل سلبي، على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يدرك عن أي تدابير يدور الحديث وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الدول.

وقال بيسكوف: "لننتظر وسنرى. . هناك تصريحات مستمرة تفيد بأنه يجري الإعداد لفرض عقوبات جديدة وجديدة. سنرد عليها مع قدومها".

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المصدر: تاس

 

 

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