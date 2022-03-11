بيسكوف: بوتين وماكرون يتحدثان "كل يومين تقريبا"

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن المحادثات الهاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، تجري الآن "كل يومين تقريبا".

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الزعيمين حول موضوع أوكرانيا يوم السبت، أن بوتين يتحدث الآن كل يومين تقريبا مع ماكرون "لذلك، بالطبع، لا يمكن استبعاد أي شيء، هناك عمل نشط للغاية من جانب دبلوماسية المكالمات الهاتفية".

وقال المتحدث باسم الكرملين في السياق إنه "لا توجد خطط محددة الآن"، مضيفا "لكن هذا لا يعني أن مثل هذا الأمر لن يجري".

المصدر: تاس