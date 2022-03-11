ستولتنبرغ يوضح سبب عدم رغبة الناتو في إغلاق السماء فوق أوكرانيا

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يتفهم "خيبة أمل" أوكرانيا بسبب النزاع في البلاد وعدم رغبة الحلف في إغلاق الأجواء، لكن التصعيد سيؤدي إلى خسائر بشرية ومعاناة للسكان.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع وكالة أنباء "أناضول" التركية: "فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا سيعني ضربات جوية مكثفة ضد الدفاعات الجوية الروسية، مما سيؤدي إلى صدام مباشر مع روسيا".

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستعتبر قرار فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كمشاركة في النزاع المسلح.

ووفقا له، سينطبق ذلك على "أي دولة ستنطلق من أراضيها تهديدات لأفراد جيشنا"، ولا يهم المنظمات التي ينتمي إليها هذا البلد.

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من جانبه، أشار المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إلى أن استخدام المطارات الرومانية ودول حدودية أخرى "لإقامة قواعد طيران عسكري أوكراني مع استخدامها لاحقا ضد القوات المسلحة الروسية يمكن اعتباره تورطا لهذه الدول في النزاع المسلح".

ورفضت الإدارة الأمريكية بشكل متكرر، فكرة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية الجارية هناك، لأن تنفيذها سيتطلب نشر القوات العسكرية الأمريكية، مما يعني مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من المستحيل فرض هذا الحظر، لأن ذلك سيؤدي إلى صدام مباشر مع روسيا.

المصدر: نوفوستي