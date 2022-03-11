وزير الصحة الألماني: جائحة كورونا لا تزال في وضع "حرج"

حذر وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، من أن جائحة كورونا لا تزال في وضع "حرج"، في ظل استمرار ارتفاع الإصابات.

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وقال للصحفيين: "نحن في وضع أود أن أصفه بأنه حرج، لدينا ارتفاع قوي في أرقام الحالة مرة أخرى، أستمر في القراءة أن متحور أوميكرون هو متحور أكثر اعتدالا وهذا صحيح فقط إلى حد محدود".

وأضاف: "لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن وضع يموت فيه ما بين 200 و250 شخصا كل يوم، والاحتمال هو أنه في غضون أسابيع قليلة سيموت المزيد من الناس"، قائلا: "إن اعتقاد بعض الناس بأن البلاد قد وضعت الوباء وراءها هو سوء تقدير".

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 250 ألف حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب 249 حالة وفاة.

وكانت ألمانيا تخفف القيود المفروضة على فيروس كورونا ومن المقرر أن ترفع معظمها في 20 مارس.

المصدر: AP