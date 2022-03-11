الحكومة الكرواتية تؤكد: الجسم المجهول الذي سقط من سماء العاصمة طائرة مسيرة

ذكرت وكالة أنبا "هينا" الكرواتية نقلا عن سلطات البلاد أن الجسم المجهول الذي سقط في زغرب عبارة عن طائرة عسكرية من دون طيار.

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وقالت الحكومة الوطنية بهذا الشأن: "في منطقة يارون في زغرب، تحطمت مركبة جوية من دون طيار من النوع العسكري، دخلت المجال الجوي لكرواتيا من الاتجاه الشرقي نحو الغرب، أي من المجال الجوي لهنغاريا. حاليا، يجري التحقيق بالتعاون مع الشرطة الجنائية والعسكرية".

وكانت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية "هينا" قد أفادت في وقت سابق بأن جمسا مجهولا سقط ليلة الجمعة بإحدى ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب، وصمع دوي، وتبين أن أضرارا لحقت بعدة سيارات، ولم تسجل إصابات.

المصدر: تاس