 
مباشر

رئيس الوزراء البلجيكي: أوكرانيا تحتاج الكثير من الوقت والإصلاحات لتصل إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

رئيس الوزراء البلجيكي: أوكرانيا تحتاج الكثير من الوقت والإصلاحات لتصل إلى الاتحاد الأوروبي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skmx

صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأن الاتحاد الأوروبي يخطئ إذا لم يتقيد بالإجراءات الإدارية الخاصة بالانضمام للاتحاد، مشددا على أن انضمام أوكرانيا يتطلب الكثير من الوقت.

وفي التفاصيل، وعند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي بفرنسا، حذر رئيس الحكومة البلجيكية من أن الاتحاد الأوروبي يخطئ إذا لم يلتزم بالإجراءات الإدارية المتبعة بشأن الانضمام إلى التجمع، ولذلك رأى أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تتطلب الكثير من الوقت والإصلاحات حتى يكون بإمكانها أن تنال العضوية.

وفي معرض تعليقه على رفض قادة الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التجمع، قال: "من الضروري الامتثال للإجراءات الإدارية الخاصة بقبول دولة ما في الاتحاد الأوروبي بجميع مراحلها. وإذا لم نفعل ذلك، فسنرتكب خطأ كبيرا. العملية السياسية هي الجانب الآخر. ولكن كي تنال عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الإصلاحات".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا