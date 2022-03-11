رئيس الوزراء البلجيكي: أوكرانيا تحتاج الكثير من الوقت والإصلاحات لتصل إلى الاتحاد الأوروبي

صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأن الاتحاد الأوروبي يخطئ إذا لم يتقيد بالإجراءات الإدارية الخاصة بالانضمام للاتحاد، مشددا على أن انضمام أوكرانيا يتطلب الكثير من الوقت.

وفي التفاصيل، وعند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي بفرنسا، حذر رئيس الحكومة البلجيكية من أن الاتحاد الأوروبي يخطئ إذا لم يلتزم بالإجراءات الإدارية المتبعة بشأن الانضمام إلى التجمع، ولذلك رأى أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تتطلب الكثير من الوقت والإصلاحات حتى يكون بإمكانها أن تنال العضوية.

وفي معرض تعليقه على رفض قادة الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التجمع، قال: "من الضروري الامتثال للإجراءات الإدارية الخاصة بقبول دولة ما في الاتحاد الأوروبي بجميع مراحلها. وإذا لم نفعل ذلك، فسنرتكب خطأ كبيرا. العملية السياسية هي الجانب الآخر. ولكن كي تنال عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الإصلاحات".

المصدر: تاس