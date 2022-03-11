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السفن التركية تغادر بحر آزوف إلى موانئ تمركزها الأساسية

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السفن التركية تغادر بحر آزوف إلى موانئ تمركزها الأساسية
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قالت المديرية العامة للملاحة التركية، اليوم الجمعة، إن مجموعة من السفن التركية علقت في الموانئ الروسية على بحر آزوف، بسبب الوضع في أوكرانيا.

وذكرت المديرية، أن هذه السفن تمكنت من مغادرة بحر آزوف متوجهة إلى موانئ تمركزها الأساسية.

وأضافت المديرية في بيانها: "17 سفينة من أصل 18 سفينة تركية كانت تنتظر في الموانئ الروسية على بحر آزوف منذ 24 فبراير، انطلقت إلى موانئ وجهتها الأساسية".

وأشار البيان، إلى أن "سفينة واحدة تنتظر التحميل في ميناء تمريوك، وبسبب الظروف الجوية غير المواتية، تنتظر بعض سفننا في كيرتش".

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المصدر: تاس

 

 

 

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