بوتين يؤيد اقتراح شويغو تسليم الغنائم من الأسلحة الأوكرانية لدونيتسك ولوغانسك

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة وزير الدفاع سيرغي شويغو لنقل الأسلحة غربية الصنع التي اغتنمها الجيش الروسي في أوكرانيا، إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة: "أما بالنسبة لتوريد الأسلحة، خاصة غربية الصنع والتي انتهى بها الأمر في أيدي الجيش الروسي، فأنا بالطبع أؤيد إمكانية نقلها إلى الوحدات العسكرية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

اقترح شويغو خلال الاجتماع نقل منظومات للدفاع الجوي، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، إلى قوات دونيتسك ولوغانسك.

وقال شويغو: "حصدنا أعدادا كبيرا من الأسلحة الأوكرانية من الدبابات والمركبات المدرعة ومختلف أنواع الأسلحة الخفيفة وقطع المدفعية. هناك أيضا كثير من منظومات "جافلين" وستينغر". نقترح نقلها لقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك حتى تتمكن من الدفاع بشكل أكثر فعالية عن أراضيها".

المصدر: "تاس"