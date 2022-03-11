شويغو يقترح على بوتين خطة عسكرية من 3 بنود في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا تستمر وفقا للخطط المطروحة.

وقال شويغو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة: "كل شيء يجري وفقا للخطة، ونبلغكم بذلك يوميا".

وطرح شويغو خلال الاجتماع ثلاث مسائل طلب مصادقة بوتين عليها، وهي

- مساعدة المتطوعين من الشرق الأوسط في الوصول إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب روسيا،

- تسليم المعدات القتالية التي تم انتزاعها من القوات الأوكرانية خلال العملية إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين،

- تعزيز أمن الحدود الغربية للدولة الروسية بما يشمل نشر قوات إضافية ومنظومات دفاعية متطورة هناك.

ووافق بوتين على المسألتين الأوليين وطلب من شويغو إعداد تقرير منفصل بخصوص المسألة الثالثة بغية مناقشته وتبني الإجراء المناسب.

المصدر: RT