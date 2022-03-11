كوريا الجنوبية تراقب بقلق تحركات كوريا الشمالية

قالت كوريا الجنوبية إنها تراقب عن كثب وبقلق تحركات كوريا الشمالية بعد أن أعلنت سيئول وواشنطن أنهما خلصتا إلى أن تجربتي صواريخ باليستية لبيونغ يانغ شملتا صواريخ عابرة للقارات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحكومة تراقب عن كثب بقلق تحركات كوريا الشمالية حيث ألمح الشمال إلى إمكانية كسر الحظر الذاتي الذي فرضه على التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى، وتحث بيونغ يانغ على الالتزام بالتعهد الذي قطعته على نفسها والعودة إلى المحادثات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الحكومة تدين بشدة تجارب الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية التي تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتحث كوريا الشمالية على الوقف الفوري للأنشطة التي تثير توترات وتخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وأكد المصدر الذي أن الحكومة تنفذ قرارات مجلس الأمن الوطني التابع للأمم المتحدة في ظل الحفاظ على الاستعداد الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس التعاون الوثيق بيهنما، وأيضا تواصل جهودها لحل القضية النووية الكورية الشمالية من خلال الدبلوماسية والحوار.

وأفاد بأن سيئول تجري مشاورات وثيقة مع واشنطن والأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن الدولي حول كيفية التعامل مع الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: "يونهاب"