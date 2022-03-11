رئيس وزراء هنغاريا من فرساي: القادة الأوروبيون قرروا المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيبذلون جهودا نشطة لحل الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار هناك.

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ولفت رئيس الحكومة الهنغارية الذي يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى أنه لا يمكن، بالنظر إلى الوضع الصعب في أوكرانيا، "استبعاد استمرار الاشتباكات".

وكتب أوربان في رسالة فيديو نشرت على صفحته على موقع "فيسبوك" عقب اليوم الأول لاجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في فرساي يقول: "قررنا أن تشارك أوروبا أيضا في مفاوضات وقف إطلاق النار".

المصدر: تاس