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222 ألف شخص تقريبا قدموا من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا 

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222 ألف شخص تقريبا قدموا من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا 
Sputnik
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قال مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، لمراسل "تاس" اليوم، إن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا تجاوز 220 ألف شخص.

وأضاف المصدر: "حتى صباح 11 مارس، عبر ما يقرب من 222 ألف شخص حدود روسيا الاتحادية، من بينهم أكثر من 50 ألف طفل".

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ووفقا له وصل أكثر من 193 ألف شخص إلى روسيا من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين منذ 18 فبراير، عندما أعلنت سلطات هاتين الجمهوريتين بدء عمليات الإجلاء.

وتمكن حوالي 30 ألف شخص من مغادرة أوكرانيا عبر نقاط التفتيش في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم.

وأوضح المصدر، أن من بين القادمين المذكورين، هناك أكثر من 50 ألف شخص من مواطني روسيا، والباقين من مواطني أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وبعض الدول الأخرى.

المصدر: تاس

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