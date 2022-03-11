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المكسيك تتهم البرلمان الأوروبي بخدمة "الاستراتيجية الانقلابية" للمعارضة

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المكسيك تتهم البرلمان الأوروبي بخدمة
AFP
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اتهمت المكسيك البرلمان الأوروبي بدعم "الاستراتيجية الانقلابية" التي يتبعها المعارضون بعد أن طلب البرلمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عقب مقتل سبعة مراسلين في 2022.

وقالت الحكومة المكسيكية في بيان "من المؤسف أنهم ينضمون مثل الخراف إلى الاستراتيجية الرجعية والانقلابية للمجموعة الفاسدة التي تعارض" الحكومة المكسيكية.

ودعت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن "يتطوروا ويتركوا وراءهم هوسهم في التدخل المقنّع بنوايا حسنة".

وتعد المكسيك واحدة من أخطر الدول على الصحافيين بسبب عنف تجار المخدرات وعجز السلطات عن الدفاع عنهم وتواطؤ سياسيين مع الجريمة المنظمة، وهو ما يدينه صحافيون.

المصدر: "أ ف ب"

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