سيئول وواشنطن تكشفان عن نظام جديد في تجربتي الصواريخ الباليستية الأخيرتين لبيونغ يانغ

قالت واشنطن وسيئول، إن تجربتي الصواريخ الباليستية الأخيرتين لكوريا الشمالية شملت صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات تطورها كوريا الشمالية.

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وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في رسائل نصية للصحفيين، أن سيئول وواشنطن خلصتا إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنتا نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، كشف الشمال عنه لأول مرة خلال الاستعراض العسكري احتفالا بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال في يوم 10 أكتوبر عام 2020.

وذكرت أن الغرض من هذه التجارب التي لم تثبت مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هو تقييم هذا النظام الجديد قبل إجراء تجربة مكتملة في المستقبل.

وأفادت الوزارة بأن بيونغ يانغ، لم توضح تفاصيل فيما يتعلق بالتجربتين الأخيرتين للصواريخ، "غير أن سيئول وواشنطن كشفتا عن نتائج التقييم لأننا نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحدث بصوت موحد لمعارضة زيادة تطوير الصواريخ من قبل كوريا الشمالية".

وكشفت بيونغ يانغ عن الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات من نوع "هواسونغ-17" في يوم 10 أكتوبر عام 2020.

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت التجارب لتطوير قمر صناعي للاستطلاع.

المصدر: "يونهاب"