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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وتهديد غربي بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ميدانيا

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