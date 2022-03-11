العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16.. لحظة بلحظة

دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وتهديد غربي بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ميدانيا

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