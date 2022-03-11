مناوشات جديدة بين حرس حدود قرغيزستان وطاجيكستان

قالت هيئة حرس الحدود في قرغيزستان، إن مناوشات بالأسلحة النارية وقعت اليوم الجمعة بين عناصر حرس الحدود من قرغيزستان وطاجيكستان على الحدود.

وأضافت الهيئة في بيانها: "في 11 مارس 2022 ، اندلعت مناوشات جديدة بين حرس الحدود من قرغيزستان وطاجيكستان على الجزء القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة".

وذكر البيان، أن مجموعة من حرس الحدود الطاجيك باشرت برمي الحجارة على السيارات المارة على طول الطريق السريع باتكين - إيسفانا في محلة إيكي تاش في منطقة باتكين.

وتجاهل عناصر المجموعة طلب زملائهم من حرس الحدود بقرغيزستان وقف إلقاء الحجارة على السيارات. واضطر حرس الحدود القرغيزستانيون إلى إطلاق الرصاص في الهواء كتحذير لوقف الأعمال غير القانونية من جانب الجيش الطاجيكي. بعد ذلك تدخلت مفرزة حدودية طاجيكية أخرى في النزاع، و"فتح عناصرها النار على برج المراقبة حيث كان حرس الحدود القرغيزيون". واستمر تبادل الرصاص نحو 20 دقيقة، ولم يسقط قتلى أو جرحى في الجانب القرغيزي.

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وتابع البيان: "وبهدف منع المزيد من التصعيد في النزاع، أجرى ممثلو الجانبين اتصالات هاتفية، ثم اجتمعوا في مكان الحادث".

يوم أمس أفاد مصدر في هيئة حرس الحدود في قرغيزستان، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود على حدود الدولتين باستخدام الأسلحة النارية".

ونوه المصدر، بأن الحدود بين الدولتين تشهد بشكل دوري نزاعا بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب عدم ترسيم هذه الحدود.

المصدر: تاس