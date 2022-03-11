الصحة العالمية تدعو أوكرانيا لتدمير مسببات الأمراض الخطرة في مختبراتها

قالت منظمة الصحة العالمية (WHO)، إنها أوصت سلطات أوكرانيا بأن تقوم بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة المخزنة في مختبرات البلاد لمنع التسربات المحتملة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنها عملت مع السلطات الطبية الأوكرانية على مدى عدة سنوات لتعزيز تطبيق ممارسات السلامة والأمن.

وأضافت المنظمة: "وضمن هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة الأوكرانية والسلطات المسؤولة الأخرى بتدمير مسببات الأمراض الخطرة من أجل منع أي تسرب محتمل".

ولم تذكر المنظمة موعد إرسال التوصية، ولم تقدم معلومات محددة حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم المخزنة في المختبرات الأوكرانية. كما لم تحدد هل تم تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية أم لا.

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في وقت سابق، نوهت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بأن كييف وواشنطن تعملان لمنع وقوع المواد الموجودة هناك في أيدي القوات الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن نولاند أكدت بذلك، مشاركة البنتاغون في برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي