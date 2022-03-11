وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيريه البلغاري والروماني الأزمة الأوكرانية وتعزيز "الناتو"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيريه البلغاري والروماني الأزمة في أوكرانيا وتعزيز قدرات "الناتو".
وقال: "ناقش أوستن ونظيره البلغاري دراغومير زاكوف تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي".
وأضاف: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول العملية الروسية في أوكرانيا، واستعرضوا الجهود الدولية لمساعدة الأوكرانيين".
وتابع: "تطرق الوزيران إلى خطط بلغاريا لتشكيل مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تحت قيادتها على أراضيها، كما تحدثا عن الجهود المبذولة لتحديث دفاعات بلغاريا، بما في ذلك توريد طائرات (F-16) ودعم تطوير القوات البرية للبلاد".
وأشار كيربي: "في محادثة ثانية بين الوزير أوستن ونظيره الروماني فاسيلي دينكو، شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة مواصلة التنسيق بين الحلفاء في الناتو فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا".
وتابع: "أعرب أوستن عن تقديره لنوايا رومانيا استضافة مركز لوجستي للمساعدات الإنسانية وناقش خطط نشر مجموعة قتالية متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا في رومانيا".
المصدر: "تاس"