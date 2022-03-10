كييف تستبدل سائقي القوافل الإنسانية بضباط أمن لجمع معلومات عن الجيش الروسي

أشار مقر الاستجابة الإنسانية الروسي في أوكرانيا إلى استبدال كييف بعض السائقين المنتظمين لحافلات القوافل الإنسانية بضباط أمن لجمع المعلومات عن تجمعات الجيش الروسي في أوكرانيا.

واضاف المقر: "نلفت انتباه الجانب الأوكراني إلى أنه خلال العمليات الإنسانية في 10 مارس 2022 على الطرق من مدينة تروستيانتس إلى مدينة بولتافا، ومن مدينة زابوروجيا إلى مدينة إنيرغودار، تم استبدال بعض السائقين النظاميين لحافلات القوافل الإنسانية بموظفي أمن أوكرانيين، قاموا بالاستطلاع وسجلوا معلومات حول مواقع القوات المسلحة الروسية".

وتابع: "كما حاول هؤلاء من مدينتي إنيرغودار وسومي نقل معلومات استخبارية، وتم إيقافهم بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها القوات الروسية ونعتبر هذه الممارسات غير مقبولة".

المصدر: نوفوستي