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زيلينسكي: لم أبحث العرض الأمريكي للمغادرة وما زلت في أوكرانيا

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زيلينسكي: لم أبحث العرض الأمريكي للمغادرة وما زلت في أوكرانيا
Legion-Media UKRINFORM / Avalon
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لم يبحث مقترح الولايات المتحدة عليه مغادرة أوكرانيا، وأنه ما زال في البلاد.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة "دي تسايت" الألمانية، نشر يوم الخميس، إن "مكان تواجدي في أوكرانيا، في كييف وهذا ليس سرا".

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ودعا الرئيس الأوكراني كذلك الدول الغربية لتشديد العقوبات ضد روسيا، قائلا إنه "لو كانت العقوبات كافية لتوقف التقدم، لكن شراء النفط والغاز من روسيا مستمر".

وتابع: "ولذلك فإنه من الضروري مواصلة تشديد العقوبات ضد روسيا".

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى أعلنت عن تخليها عن شراء النفط والغاز من روسيا، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيسعى لتقليص اعتماده على توريدات المحروقات من روسيا أيضا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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