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البنتاغون: الولايات المتحدة لم تبحث نشر منظومات "باتريوت" مع أوكرانيا

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البنتاغون: الولايات المتحدة لم تبحث نشر منظومات
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لم تبحث إمكانية نشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي: "لا تجرى أي مناقشات حول نشر منظومات "باتريوت" في أوكرانيا".

وأضاف أن نشر منظومات كهذه يتطلب وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتشغيلها. وقال: "لقد أوضحنا أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا".

وأشار إلى أن بلاده بدعوة من بولندا قررت نشر بطاريتين من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات لصد التهديدات المحتملة لحلف "الناتو". 

المصدر: نوفوستي

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