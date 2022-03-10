البنتاغون: الولايات المتحدة لم تبحث نشر منظومات "باتريوت" مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لم تبحث إمكانية نشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي: "لا تجرى أي مناقشات حول نشر منظومات "باتريوت" في أوكرانيا".

وأضاف أن نشر منظومات كهذه يتطلب وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتشغيلها. وقال: "لقد أوضحنا أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا".

وأشار إلى أن بلاده بدعوة من بولندا قررت نشر بطاريتين من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات لصد التهديدات المحتملة لحلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي