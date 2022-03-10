البنتاغون: الولايات المتحدة لم تبحث نشر منظومات "باتريوت" مع أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لم تبحث إمكانية نشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي: "لا تجرى أي مناقشات حول نشر منظومات "باتريوت" في أوكرانيا".
وأضاف أن نشر منظومات كهذه يتطلب وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتشغيلها. وقال: "لقد أوضحنا أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا".
وأشار إلى أن بلاده بدعوة من بولندا قررت نشر بطاريتين من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات لصد التهديدات المحتملة لحلف "الناتو".
المصدر: نوفوستي