واشنطن ندعم أي جهود دبلوماسية تبذلها أوكرانيا للتسوية مع روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة على استعداد لدعم أي جهود دبلوماسية تبذلها أوكرانيا للتسوية مع روسيا.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي: "أبلغنا حكومة أوكرانيا بشكل واضح بأننا مستعدون لدعم أي دبلوماسية ترغب في إجرائها مع روسيا".

وفي الوقت نفسه، أكد أن واشنطن لن "تدفع" كييف لتقديم أي تنازلات في المفاوضات مع موسكو.

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وأضاف أن الدول الغربية فرضت عقوبات جدية على روسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا، أضرت حسب قوله بالاقتصاد الروسي.

وأشار إلى أن روسيا "يمكنها تقليص خسائرها الاقتصادية، والخروج من هذا الوضع الصعب، والسعي لإجراء مفاوضات بحسن نية، وإبرام اتفاق دبلوماسي مع أوكرانيا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24 فبراير إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

وتؤكد روسيا على استمرار عمليتها في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها إن كان عبر الحرب، أو التفاوض.

المصدر: تاس