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الدفاع الروسية: أوكرانيا تشن مطاردة شاملة للمراسلين الروس

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الدفاع الروسية: أوكرانيا تشن مطاردة شاملة للمراسلين الروس
Sputnik
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف أن أحد النازيين الجدد الأوكرانيين أعلن شن مطاردة شاملة للمراسلين الروس في منطقة العملية العسكرية الروسية.

وقال ميزينتسيف: "أنا متأكد أنه سيأتي الوقت الذي نكون فيه قادرين على إظهار الشهود الأحياء لهذه المأساة للعالم بأسره، ولدينا كل شيء موثق. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أحد النازيين الجدد المدعو بيريزا في وسائل الإعلام الأوكرانية عن مطاردة شاملة للمراسلين الروس الذين يغطون الوضع الإنساني في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

واتهمت وزارة الدفاع الروسية سابقا القوميين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول باستخدام تكتيك الإرهابيين في مواقع قتالية يكتبون عليها عبارات مثل "لا تطلقوا النار - يوجد أطفال هنا".

المصدر: تاس 

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