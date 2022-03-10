الهند.. حزب رئيس الوزراء يفوز في الانتخابات بأكبر ولايات البلاد

فاز الكاهن الهندوسي القومي يوغي أديتياناث بولاية ثانية على رأس حكومة أوتار براديش، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، وهو نجاح لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا.

وبحسب موقع مفوضية الانتخابات، فإن النتائج الجزئية تمنح حزب "بهاراتيا جاناتا" 202 مقعدا، وهي غالبية في برلمان الولايةK ويتقدم الحزب النتائج للفوز بـ53 من أصل 99 مقعدا باقيا.

ويعزز الفوز فرص يوغي أديتياناث في أن يخلف ناريندرا مودي كرئيس وزراء.

و"بهاراتيا جاناتا" هو أول حزب منذ عام 1985 يحتفظ بالسلطة في هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، كما أنه في طريقه للاحتفاظ بالسلطة في ثلاث ولايات أخرى أوتاراخاند، ومانيبور، وغوا، بينما في بنجاب (شمال) يتجه حزب المؤتمر الذي تقوده عائلة غاندي نحو هزيمة لصالح حزب آم آدامي اليساري الذي يحكم أيضا ولاية دلهي.

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ويوغي أديتياناث (49 عاما) حليق الرأس ويرتدي رداء الرهبان، وكثيرا ما يثير الجدل منذ تعيينه المفاجئ العام 2017 على رأس حكومة أوتار براديش، إحدى أفقر ولايات الهند.

وانتخب أديتياناث لعضوية البرلمان للمرة الأولى في سن السادسة والعشرين، ثم أسس ميليشيا يمارس بعض أعضائها باستمرار العنف ضد المسلمين متهمين إياهم بذبح الأبقار أو دعوة الهندوس للإسلام.

وخلال الحملة الانتخابية، هاجم يوغي أديتياناث خصوصا المسلمين الذين وصفهم بأنهم "ليسوا وطنيين".

وعند توليه رئاسة حكومة ولاية أوتار براديش، أعلن إجراءات تستهدف المسلمين، مثل الحد من نشاط المسالخ ومكبرات الصوت للآذان.

المصدر: أ ف ب